Deux bandes rivales s'affrontent dans le quartier Saint-Jacques à Perpignan

Deux groupes rivaux liés au trafic de drogue se sont affrontés ce lundi matin sur la place Cassanyes à Perpignan. Personne n'a été blessé, mais l'incident a provoqué une grosse émotion dans le quartier. La police a interpellé trois personnes. Un sabre et un pistolet ont été saisis.

Perpignan, France

Il était environ 8 heures ce lundi matin lorsque deux bandes rivales se sont affrontées sur la place Cassanyes, au cœur du quartier gitan Saint-Jacques de Perpignan. Selon les informations recueillies par France Bleu Roussillon, les deux groupes ont utilisé des armes blanches, notamment des Katanas (sabres japonais). Il n'y a pas eu de blessés. Lorsque la police est arrivé sur place, les protagonistes s'étaient déjà enfuis dans les rues environnantes, mais trois personnes ont pu être interpellées. La police a également saisi un katana et un pistolet 45.

Dispute autour des points de vente de la drogue

Par précaution, l'inspection d'académie et la mairie ont demandé aux parents d'élèves de l'école Miranda, située à proximité de l'incident, de garder leurs enfants à la maison pour la journée. L'affrontement serait lié au trafic de drogue dans ce quartier de Perpignan. Selon la syndicat Alliance, il aurait opposé deux bandes rivales venues de Marseille et Montpellier. Des bandes présentes depuis quelques temps à Perpignan et qui se disputent le contrôle de points de vente de la drogue.