Deux Basques installés au Mexique portés disparus

Assya Madjour et son conjoint Michel Amado, originaires du Pays basque, ont disparu au Mexique. Un mois qu'ils n'ont pas donné de leurs nouvelles. Leurs proches craignent qu'ils n'aient été enlevés.

Michel Amado et Assya Madjour n'ont pas donné de leurs nouvelles à leurs proches depuis un mois

"On est très inquiets" racontent les proches d'Assya Madjour et son conjoint Michel Amado. Depuis un mois, ils sont sans nouvelle de ce couple originaire de Bayonne et de Ciboure, installé depuis plusieurs années à Valladolid au Mexique.

La peur de l'enlèvement

La famille d'Assya explique l'avoir eue pour la dernière fois de vive voix le 25 août dernier. "Depuis, on a reçu des messages étranges" explique sa famille inquiète. "Des messages qui disent qu'ils sont partis dans un centre spirituel à Chiapas, un état au sud du pays, c'est impossible".

Depuis plus rien, les messages que les proches envoient, ne sont pas lus, et n'ont aucune réponse. De quoi faire augmenter leur inquiétude. La famille a déclaré officiellement la disparition du couple aux autorités françaises le 30 septembre dernier, et reste en contact quotidiennement avec les autorités mexicaines qui auraient saisi la cellule enlèvement au sein de la police.

Le couple était en train de faire construire à Valladolid deux hôtels, dont l'un devait ouvrir prochainement. La famille et les amis d'Assya Madjour et de son conjoint Michel Amado espèrent avoir rapidement de leurs nouvelles.

Le Secrétariat du gouvernement mexicain estime à 100.000 le nombre de personnes portées disparues depuis 1964.