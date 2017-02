Deux bayonnais radicalisés arrêtés sur la route de Daesh

Deux personnes, assignées à résidence à Bayonne pour des faits de radicalisation, ont enfreint cette assignation et quitté le territoire. Elles ont été retrouvées en Slovénie.

Deux personnes, connues pour leur radicalisation récente, ont fait l'objet d'une assignation à résidence à Bayonne. Mais en décembre dernier, elles ne se sont pas présentées au commissariat et elles ont quitté leur domicile, la ville et même l'hexagone puisque les services de police les ont retrouvées un peu plus tard en Slovénie alors qu'elles s'apprêtaient à rejoindre les rangs de Daesh.

Assignation à résidence

Depuis le 13 novembre 2015 et la promulgation de l'état d'urgence en France, l'administration ou un juge peut assigner à résidence toute personne susceptible de porter atteinte à l'ordre public. Elle est alors obligée de résider dans un lieu déterminé et de se présenter régulièrement aux services de police ou de gendarmerie.

Actuellement, une cinquantaine de personnes sont ainsi sous surveillance dans le département des Pyrénées-Atlantiques et une demie-douzaine assignée à résidence.