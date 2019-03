Deux belles soeurs jugées à Poitiers pour avoir soutiré plus d'un demi million d'euros à leur victime

Elles abusaient de la vulnérabilité de vieux monsieurs esseulés pour leur soutirer de l'argent ! 8 victimes et un préjudice estimé à plus d'un demi million d'euros. Ces deux belles sœurs issues de la communauté des gens du voyage comparaissaient hier devant le tribunal correctionnel de Poitiers.

Poitiers, France

Deux femmes de 44 et 45 ans ont été respectivement condamnées ce mardi 26 mars a deux ans de prison ferme et 18 mois avec sursis pour des faits d'extorsion entre 2012 et 2015. Elles doivent également rembourser plus de 500.000 euros et plus 1000 euros à chaque victime au titre préjudice moral. Elles ont sévi surtout dans le Châtelleraudais. Et si leur manège a cessé c'est grâce à leur dernière cible qui a eu la lucidité d'alerter les gendarmes.

Ces deux belles sœurs agissaient en solo ou à deux en empruntant une fausse identité. Un mode opératoire bien huilé. L'hameçonnage avait lieu la plupart du temps dans une grande surface de la région de Châtellerault.

Un chantage sentimental

Repérage, discussion, séduction et très vite elles réclament de l'argent en laissant entrevoir des câlins, une vie commune, des relations intimes. Alors de l'argent pour payer les courses avec parfois des caddies de plus de 1000 euros que la victime payait sans compter. Elles avaient aussi à leur disposition tout un catalogue de prétextes : des travaux à payer, une voiture à acheter. Des faits que les deux prévenues ne reconnaissent que partiellement, surtout la plus âgée des deux, la seule à avoir un casier judiciaire bien garni.

Un faux kidnapping

Elles vont même pour l'un d'eux inventer un kidnapping et une rançon à payer ce qu'elles démentent. Et ces hommes en pleine misère affective payent et payent encore. Des retraits en banque pour des montants de 100 jusqu'à 20 000 euros. Tous quasiment vont y laisser toutes leurs économies. 28 000 euros pour l'un. 51 000 pour un deuxième, 86 000 pour un troisième et 357 000 euros pour le plus lésé. "Aujourd'hui, je n'ai plus rien pour vivre" explique à la barre cet octogénaire. "Elles ont été sans pitié et l'ont littéralement dépouillé" ajoute son avocat. Et cet argent perdu, les victimes honteuses de s’être fait à ce point grugé le savent, elles n'en reverront jamais la couleur.