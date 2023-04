Deux "bike jacking" très violents en quelques heures à Valence

C'est à cet endroit que l'homme et son fils ont subi un "bike jacking". À droite, l'entrée de la rue Verdi.

Une série de vols ultra-violents à Valence ont eu lieu mercredi 26 avril. Parmi ces faits, deux "bike-jacking", c'est-à-dire des vols de deux roues, sous la menace, en plein boulevard Churchill, une des artères les plus passantes de la ville. Le premier "bike-jacking" a lieu vers 18h30, il fait encore jour.

Un homme et son fils circulent alors à moto, une Suzuki 650cc, boulevard Churchill, en direction du nord. Ils arrivent vers le croisement avec la rue Verdi, l'entrée du quartier Fontbarlettes, quand dix jeunes encapuchés sortent soudainement des buissons pour forcer l'homme à s'arrêter. Le conducteur, âgé de 49 ans, tente de forcer le passage, mais n'y arrive pas. Les agresseurs les font tomber, lui et son fils, de la moto, ils donnent des coups de pied, de poing. L'homme de 49 ans a 8 jours d'ITT, son fils 1 jour. La moto, d'abord volée, est retrouvée intacte, dans la même soirée, au cours d'une patrouille.

Pistolet pointé sur la tête

Deuxième bike-jacking, cette fois il fait nuit, 22h35, au même croisement mais dans l'autre sens. Le conducteur d'un scooter, âgé de 23 ans, se dirige vers le sud. Il est arrêté au feu rouge, quand quatre personnes, là aussi le visage dissimulé, sortent des buissons. L'un d'eux braque une arme sur la tête du conducteur : un "pistolet doré", selon le témoignage de la victime. Ce dernier est poussé, frappé, le scooter volé : trois des quatre agresseurs repartent avec, en direction du quartier Fontbarlettes. Celui qui était armé repart à pied.

Un peu plus tôt, vers 16h30, à proximité de la MJC du Petit Charran, un homme de 18 ans avaient été roué de coups par six agresseurs, lui volant sa sacoche, qui contenait sa carte nationale et son portable avant de partir à pied, là aussi en direction du quartier Fontbarlettes. Trois vols avec violence, trois enquêtes ouvertes, trois plaintes déposées. Le lendemain, jeudi 29 avril, aucun vol similaire n'a été constaté dans le secteur. La police essaie de patrouiller un maximum, mais la zone est délicate. Ce jeudi, un dealer a été interpellé rue Verdi, à l'entrée du quartier Fontbarlettes. Les policiers ont été immédiatement caillassés, ils ont dû tirer trois grenades lacrymogènes pour s'extraire : personne n'a été blessé.