Deux blessées dans une collision entre 5 véhicules sur le périphérique de Caen

Quatre voitures et un camping-car sont entrés en collision jeudi 18 novembre aux alentours de 18 heures sur le périphérique de l'agglomération caennaise, entre Caen et Mondeville. Deux femmes de 36 et 41 ans ont été légèrement blessées. Elles ont été transportées respectivement à la clinique Saint-Martin à Caen et au CHU de Caen.

La circulation était totalement interrompue dans le secteur en début de soirée, le temps que les pompiers interviennent. Elle a repris progressivement par la suite.