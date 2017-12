Une collision entre deux voitures occasionne pas mal de bouchons, ce vendredi en fin d'après-midi, entre Brive et Tulle. Une jeune femme de 18 ans a été grièvement blessée dans le choc.

L'accident entraîne quelques difficultés et demande de la patience, ce vendredi en fin d'après-midi, entre Brive et Tulle. Une mesure de circulation alternée est d'ailleurs mise en place suite à un accident entre deux voitures. Elles sont entrées en collision sur la très fréquentée départementale 1089, à hauteur d'Aubazine, tout près de l'embranchement qui permet justement d'accéder à la commune d'Aubazine. Une jeune femme de 18 ans est grièvement blessée mais son pronostic vital n'est pas engagé. Dans l'autre voiture, une femme de 60 ans est plus légèrement touchée. Elles ont été évacuées vers l'hôpital de Tulle.