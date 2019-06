Deux blessés après le chavirage d'un kayak dans le Calvados

Une embarcation a chaviré lors d'une sortie en kayak sur la commune de Caumont sur Orne dans le Calvados en fin d'après-midi ce mercredi. Le groupe était constitué de huit personnes, deux accompagnateurs et six personnes handicapées. Deux ont été légèrement blessées et conduites au CHU de Caen.

Thury-Harcourt - France

Les deux embarcations sont parties de la base de Thury-Harcourt dans le Calvados. A bord de chaque kayak, trois personnes handicapées et un accompagnateur. La deuxième embarcation a pris une mauvaise direction et s'est engagée dans un bief, une section de canal délimitée par des écluses, à hauteur de la commune de Caumont sur Orne. Le kayak s'est retrouvé bloqué par une grille et a chaviré. Les pompiers, appelés vers 17h30, ont pris en charge deux hommes de 59 et 53 ans blessés légèrement, et les ont conduit pour des contrôles au CHU de Caen. L'accompagnateur âgé de 51 ans et un homme de 36 ans sont indemnes et ont pu regagner la base de Thury-Harcourt.