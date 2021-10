Deux blessés après un incendie dans un appartement de Pierrefitte

Les pompiers ont évacué cinq personnes après un incendie ce dimanche matin, dans leur appartement à Pierrefitte (Seine-Saint-Denis). Le feu s'est ensuite propagé à la toiture et à un appartement voisin.

Un incendie est parti d'un appartement situé au troisième et dernier étage de cet immeuble à Pierrefitte (Seine-Saint-Denis)

Une soixantaine de pompiers et une quinzaine de véhicules ont été mobilisés ce dimanche un peu avant six heures du matin pour un incendie dans un immeuble à Pierrefitte (Seine-Saint-Denis). Le feu est parti d'un appartement du troisième et dernier étage. La famille qui y réside a été évacuée au moyen d'échelles à mains.

Deux adultes et deux enfants ont été évacués par les pompiers après un incendie dans l'appartement qu'ils occupent. - Pompiers de Paris

Les parents, légèrement blessés, ont été transportés à l'hôpital. Ils souffrent de blessures à l'avant-bras. Leurs trois enfants ont été légèrement intoxiqués par les fumées. Les flammes ont ravagé deux appartements de 80 mètres carrés et 400 mètres carrés de toiture. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de cet incendie.