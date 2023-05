Deux blessés après une collision entre une voiture et un véhicule utilitaire à Livré-la-Touche

Ce lundi 1er mai en début d'après-midi, à Livré-la-Touche, une voiture et un véhicule utilitaire se sont percutés à l'intersection des routes départementales 142 et 153, l'axe qui relie les communes de Ballots et de Cossé-le-Vivien. Une dizaine de sapeurs-pompiers du SDIS-53 ont été mobilisés pour porter secours aux victimes. Les deux conducteurs ont été légèrement blessés dans ce choc et transportés à l'hôpital du Haut-Anjou à Château-Gontier-sur-Mayenne.

