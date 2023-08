Deux blessés dans des fusillades ce lundi soir dans la banlieue de Grenoble

Ce lundi soir a été marqué par deux fusillades distinctes dans la banlieue grenobloise. D'abord, à Echirolles, avenue du 8 mai 1945, un homme de 20 ans a été touché par plusieurs projectiles au niveau des jambes, expliquent les pompiers, appelés vers 20h45 sur place. Ils ont transporté le blessé vers le CHU de Grenoble.

Une heure après, à 21h45, c'est un homme de 19 ans qui a été blessé, plus gravement, rue Stendhal au Pont-de-Claix. Il a reçu trois projectiles, au bassin, au genou et au mollet, et a dû être transporté lui aussi par les secours à l'hôpital.