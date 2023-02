Deux blessés dans l'incendie d'un immeuble en plein cœur de Toulouse

Les pompiers de Haute-Garonne interviennent depuis 3h du matin ce mercredi 8 février 2023 pour un incendie important en plein cœur de Toulouse. Il s'est déclaré au 44 place de la Trinité, cette jolie place avec une fontaine derrière Esquirol. Le feu a pris dans un appartement de plus de 100m2, au 1er étage d'un immeuble qui compte 5 niveaux. Le feu s’est propagé au niveau supérieur sur les planchers en bois.

Deux habitants hospitalisés

A leur arrivée, 30 pompiers ont procédé à six sauvetages de résidents grâce à une échelle aérienne. Vers 5h deux lances étaient toujours en action par intermittence. Il y a 11 personnes impliquées et en plus, deux blessés, un homme de 20 ans et 1 femme de 21 ans. Tous deux ont inhalé des fumées et ont été évacués vers le centre hospitalier de Purpan par ambulance.

Des reconnaissances sont toujours menées dans les étages et les appartements mitoyens. Le SMUR et la police sont sur place.

Des difficultés pour éteindre le feu

A 6h ce mercredi 8 février, les pompiers haut-garonnais précisent que "les opérations d’extinction sont rendues complexe par la présence de planchers bois sur tous les niveaux de l’immeuble. Des opérations de dégarnissage sont en cours pour enrayer les propagations du sinistre." Deux engins pompes supplémentaires ont été déployés, Il y en avait déjà deux, ainsi que trois échelles aériennes. Il y a également deux ambulances pompiers, un infirmier et un véhicule de ventilation sous le commandant d’un chef de colonne.