Deux blessés dans le crash d'un hélicoptère de tourisme à Fleurey-sur-Ouche

Un hélicoptère de tourisme s'est écrasé ce mardi à Fleurey-sur-Ouche (Côte-d'Or). Les deux personnes à bord sont blessées, les secours sont sur place. La provenance de l'hélicoptère et la raison du crash sont toujours inconnues.

Un hélicoptère s'est s'écrasé ce mardi après-midi à Fleurey-sur-Ouche. Il s'agit d'un hélicoptère de tourisme, avec deux personnes à son bord. Il s'est écrasé dans les bois de la commune.

Le pilote et le passager sont vivants, mais blessés. Les secours sont sur place. On ne sait pas encore d'où est parti cet hélicoptère et pourquoi il est tombé.

