Deux blessés dans un accident de la route à Saint-Victor-la-Coste

Un accident entre trois véhicules s'est produit ce mardi matin vers 8h sur la départementale 101 entre Saint-Laurent-des-Arbres et Saint Victor-la-Coste. Deux hommes ont été blessés. Agés de 25 et 36 ans, ils ont été transportés à l'hôpital de Bagnols-sur-Cèze. La circulation a été coupée le temps de l'intervention des secours et des forces de l'ordre.

