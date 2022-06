Deux blessés dans un accident de la route en Dordogne

Un accident de la route a eu lieu ce vendredi après-midi sur la départementale 6089 à Saint-Crépin-d'Auberoche. Une voiture s'est déportée et a percuté un autre véhicule qui arrivait en face. Deux personnes ont été blessées. La circulation a été coupée.

Un gros accident de la route a eu lieu ce vendredi 10 juin sur la départementale D6089 au lieu-dit Fontaine de Chabaneix sur la commune de Saint-Crépin-d'Auberoche en Dordogne. Vers 15h30, une voiture qui circulait dans le sens Périgueux-Brive s'est déportée sur la voie de gauche dans le virage, à 500 mètres du radar. Elle a percuté de plein fouet une voiture qui arrivait en face.

Deux blessés

Selon les gendarmes, les conducteurs des deux véhicules sont âgés de 70 et 80 ans environ. Ils ont tous les deux été blessés, et évacués vers l'hôpital de Périgueux. On ne connaît pas encore la gravité de leurs blessures. Selon les gendarmes, le conducteur qui a dévié de sa trajectoire se serait possiblement endormi au volant avant de se déporter.

Selon le maire de la commune Clovis Tallet, un troisième véhicule aurait été touché par la projection de débris au moment du choc.

La circulation a été coupée

La circulation a été coupée dans les deux sens, avant de reprendre sur une voie vers 17h45. Des déviations ont été mises en place à Bassillac et Saint-Crépin-d'Auberoche.