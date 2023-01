Deux blessés dans un accident entre un camion et un camping-car sur l'A9 dans le Gard

Un accident sur l'autoroute A9 entre un poids-lourd et un camping-car a fait deux blessés légers, ce jeudi 12 janvier. L'accident a eu lieu à hauteur de Bernis (Gard) et perturbe fortement la circulation entre Nîmes et Montpellier.