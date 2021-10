Deux blessés dans un crash d'ULM à la frontière avec la Dordogne

Le crash s'est produit vers 18h ce samedi. Un conducteur d'ULM s'est écrasé dans un champs de vache sur la commune de Loubès-Bernac, dans le Lot-et-Garonne, à la frontière avec la Dordogne. Le conducteur du biplace devait atterrir sur la piste de Thenac mais il a raté sa manœuvre. Le nez de l'engin s'est littéralement planté dans le sol.

Le conducteur rate son atterrissage et se retrouve dans un champ

Une femme et un homme, âgés de 58 et 61 ans d'après la gendarmerie, sont blessés. Ils souffrent de douleurs aux hanches et aux chevilles. Ils ont été pris en charge par les secours et transportés à l'hôpital de Bergerac. Heureusement, le champ était mouillé, ce qui a empêché l'engin de prendre feu. L'ULM s'est arrêté juste devant un rideau d'arbres, il n'a rien percuté.

Une femme et un homme d'une soixantaine d'années transportés à l'hôpital de Bergerac

Une enquête est ouverte par la gendarmerie des transports aériens pour déterminer les causes exactes de l'accident.