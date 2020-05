Deux blessés dans une bagarre à Ussel : information judiciaire ouverte après des violences

Que s'est-il exactement passé dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 mai à Ussel ? C'est tout l'objet de l'information judiciaire qui vient d'être ouverte au parquet de Tulle après ce qui s'apparente être une bagarre de rue dans la ville sous-préfecture de Corrèze.

Les versions divergent

Le motif et le déroulé des violences, entre plusieurs belligérants, restent à éclaircir car les versions des uns et des autres divergent selon une source proche du dossier. Trois personnes ont été placées en garde à vue, alors que deux ont été blessées au cours du différend. Si la première victime ne s'est vue prescrire aucun jour d'ITT, la seconde, couverte d'hématomes et d'ecchymoses, s'est elle vue prescrire plus de huit jours d'ITT.