Deux blessés dans une bagarre en mer au large du Finistère

Une intervention peu banale pour les gendarmes maritimes. Une violente bagarre a éclaté en pleine mer dans la nuit de dimanche à lundi au large du Finistère. Une altercation à bord d'un navire de pêche. Deux hommes, âgés de 26 et 35 ans, ont été blessés. Selon les premiers éléments recueillis par la gendarmerie maritime, il s'agirait d'une bagarre sur fond d'alcool, au vu du nombre de bouteilles vides retrouvées dans le navire.

Cinq marins à bord

Ce lundi, à 3h du matin, le Cross Corsen, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, reçoit un appel d'un chalutier français qui se trouve à 110 milles nautiques de la pointe bretonne, soit un peu plus de 200 kilomètres, avec cinq marins à bord. Le capitaine explique aux secours qu'une bagarre a eu lieu et que l'un de ses hommes est blessé à la tête. Il est si mal en point qu'après une consultation à distance, le médecin préconise son évacuation immédiate. L'hélicoptère de la marine nationale le récupère et le dépose au CHRU de Brest.

Entre temps, le Cross reçoit un nouvel appel du chalutier, à 5h50. Un deuxième blessé, caché dans la salle des machines, vient de regagner la passerelle. Et c'est reparti, deuxième hélitreuillage, deuxième transfert à l'hôpital peu après 8h.

Contrôles d'alcoolémie

Mais que s'est il passé à bord ? Pour découvrir, l'hélicoptère Caïman s'est remis en route, avec trois gendarmes, direction le navire de pêche. Il est autour de 10h30 quand ils procèdent aux premières constatations, dont des tests d'alcoolémie. Apparemment, c'est l'ensemble de l'équipage qui se serait battu. Dans l'altercation, les marins ont même endommagé le pas d'hélice du navire. Tous ont été soumis à des contrôles d'alcoolémie.

Le chalutier a accosté à Loctudy ce lundi soir à 19h20. Selon la préfecture maritime, l'armateur envisagerait de porter plainte contre les marins. Une enquête judiciaire a été ouverte, confiée à la gendarmerie maritime.