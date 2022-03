Deux blessés, dont un grave, dans un accident de la circulation à Roquemaure

Une collision entre un bus et une camionnette a fait deux blessés, dont un grave, ce vendredi vers 18h à Roquemaure, sur la départementale 6580.

A Roquemaure, un accident de la route a fait deux blessés ce vendredi vers 18 heures.

Un bus et un véhicule utilitaire sont entrés en collision sur la départementale 6580. Deux victimes ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers et le SMUR : un blessé léger et un blessé grave.

Ce dernier à été transporté à l'hôpital Carémeau à Nîmes.