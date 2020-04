Deux blessés dont un grave dans un accident de voiture au Bizot

Deux personnes de 19 et 16 ans ont été blessés, dont un gravement dans un accident de voiture, ce lundi matin au Bizot. Le blessé grave a été héliporté au CHU de Besançon.

Deux personnes ont été blessées dans un accident de la route, ce lundi matin, vers 10h17. Une voiture qui circulait sur la RD 242 à hauteur du lieu-dit Le Repend sur la commune du Bizot, a percuté un arbre de plein fouet.

Bilan : une personne est gravement blessée et une autre plus légèrement. Le conducteur, âgé de 19 ans, est gravement touché et a été héliporté vers le CHU de Besançon. Quant au passager, il a été transporté au Centre Hospitalier de Pontarlier.