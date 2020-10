Deux blessés dont un grave dans un choc frontal à Chiré-en-Montreuil

Le choc frontal a été violent ce samedi matin entre deux véhicules sur la Nationale 149 entre Poitiers et Parthenay. Deux personnes sont blessés, dont l'une dans état grave, et ont été transportées au CHU de Poitiers mais le pronostic vital n'est pas engagé.

Un accident a fait deux blessés dont un grave ce samedi matin. Un choc frontal violent entre une voiture et un 4x4 sur la Nationale 149. Cela s'est passé au niveau de Chiré-en-Montreuil entre Poitiers et Parthenay. Pour une raison indéterminée, l'un des véhicules s'est déporté sur la voie de l'autre. L'un des conducteurs s'est retrouvé coincé, il a fallu le désincarcérer. Son pronostic vital n'est pas engagé mais les pompiers suspectent plusieurs fractures. Il a été évacué au CHU de Poitiers avec un autre blessé plus léger. La route n'a été dégagée que vers 11 heures.