Une collision mortelle entre un poids-lourd et une voiture à Jarnac-Champagne

Une collision entre un poids-lourd et une voiture à Jarnac-Champagne

Un choc frontal impliquant un véhicule léger et un poids-lourd a fait un mort et un blessé léger à 17h30 ce jeudi sur la D700 à hauteur de la commune de Jarnac-Champagne, à l'est de Pons (Charente-Maritime). La conductrice âgée d'une soixantaine d'années est décédée. Le chauffeur du camion est légèrement blessé.

15 sapeurs-pompiers, deux ambulances et un véhicule de désincarcération ont été mobilisés. Les gendarmes sont chargés de sécuriser le secteur et de déterminer les circonstances de l'accident. La circulation a été totalement interrompue sur la départementale 700.