Deux blessés, dont un grave, sur le Triathlon de Belfort

Un cycliste de 39 ans a été grièvement blessé ce dimanche après-midi sur le Triathlon de Belfort, lors d'une collision avec une voiture. Un autre cycliste a lui été victime d'une chute, il est plus légèrement blessé.

Belfort, France

Le Triathlon de Belfort a été marqué par deux accidents, dont un grave, ce dimanche après-midi, blessant deux participants. Le premier accident s'est produit à Evette-Salbert, dans le Territoire de Belfort, au 33 rue de la forêt, vers 15h. L'un des participants qui roulait à vélo avec un groupe de cyclistes s'est décalé sur le côté, il est allé mordre l'autre voie. Au même moment, une voiture arrivait en sens inverse, elle est allée percuter frontalement le deux roues.

Héliporté vers Besançon

Le cycliste, un homme de 39 ans, a été transporté par hélicoptère à l'hôpital de Besançon. Il a subi un traumatisme thoracique et souffre de blessures au visage. Il était, a priori, inconscient à l'arrivée des secours, mais son pronostic vital n'était pas engagé lorsqu'il a été transporté. Le conducteur de la voiture, lui, n'a pas été blessé, mais il est choqué.

Un autre cycliste victime d'une chute

Un autre accident s'est également produit ce dimanche après-midi, cette fois vers 14h30, à Plancher-Bas, en Haute-Saône, toujours sur le Triathlon. Un cycliste a manqué un virage et a continué sa route tout droit. Ce second participant est plus légèrement blessé au visage, il a été transporté à l'hôpital de Trévenans, dans le Territoire de Belfort.