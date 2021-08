Deux blessés dont un gravement dans une fusillade devant le magasin Auchan Saint-Loup à Marseille

Une personne a été gravement blessée par balles dans une fusillade, ce vendredi 20 août 2021, devant le magasin Auchan Saint-Loup à Marseille. Son pronostic vital n'est pas engagé selon les marins-pompiers. Une autre personne est plus légèrement touchée.

Les clients confinés dans le magasin

"On a vu un gros mouvement de foule qui se dirigeait vers les escalators, raconte une témoin de la scène contactée par France Bleu Provence. On a entendu un coup de feu mais on ne savait pas si ça venait de l'intérieur ou de l'extérieur. Les gens criaient, se bousculaient, laissaient leur chariot, d'autres sont carrément partis avec."

"C'était un peu le bordel", raconte une témoin de la scène

Le magasin Auchan a décidé de fermer ses portes pendant quelques minutes, avec ses clients à l'intérieur puis a rouvert normalement, affirme un employé à France Bleu Provence. On ne connait pas encore les circonstances de cette fusillade.