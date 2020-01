Deux blessés graves dans un accident de la route à Épiniac

Une voiture seule en cause a terminé sa course dans un fossé vers 21h dimanche soir à Épiniac en Ille-et-Vilaine. Les deux occupants sont grièvement blessés.

Un accident de la route s'est déroulé dimanche soir à 21h à Épiniac dans le nord Ille-et-Vilaine sur la D4 en direction de La Boussac.

Une voiture seule en cause a terminé sa course dans un fossé. Les deux occupants, un homme et une femme de 53 ans ont été blessés.

L'homme a été pris en charge et transporté à l'hôpital de Saint-Malo. La femme était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours. Après avoir été réanimée, elle a été transportée en urgence absolue au CHU de Rennes.

Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident.