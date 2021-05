Deux blessés graves dans un accident de la route à Genté en Charente

Les deux conducteurs âgés de 32 et 34 ans transportés en urgence au CHU de Poitiers

Un grave accident de la route s'est produit lundi en fin de journée à Genté, au Sud de Cognac. Deux voitures se sont télescopées sur la Départementale 24 au lieu dit les "Six chemins". Les deux conducteurs âgés de 32 et 34 ans se sont retrouvés piégés dans les habitacles et les pompiers ont dû les désincarcérer. Les deux blessés ont ensuite été transportés en urgence dans un état grave au CHU de Poitiers, l'un par hélicoptère, l'autre par la route.