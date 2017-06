Deux blessés graves dans un accident de la route à Vouvray

Une collision entre trois véhicules a fait plusieurs blessés ce jeudi soir à Vouvray, à l'est de Tours. Un homme et une femme ont été gravement blessés. Dans l'une des voitures, il y avait aussi un petit bébé d'un mois et demi, qui a été transportés à l'hôpital pour enfants de Tours.

Un grave accident de la route a eu lieu hier à Vouvray, en Indre-et-Loire. Trois voitures se sont percutées peu avant 18 heures, au lieu dit la Frillière, sur la départementale 952. Le choc a été violent : il y a eu quatre blessés, dont un petit bébé d'un mois et demi.

Deux blessées étaient prisonniers de leurs voitures

Un homme et une femme ont été gravement blessés. Ils ont dû être désincarcérés par les pompiers avant d'être transportés à l'hôpital de Tours. Une autre femme, plus légèrement touchée, a elle été transportée au centre hospitalier d'Amboise. Quant au nourrisson, il a été admis à l'hôpital pour enfants de Tours.

Au total, une vingtaine de pompiers ont été mobilisés sur l'accident.