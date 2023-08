Deux blessés graves dans un accident de minibus transportant des enfants près de Feurs

Un minibus transportant cinq enfants et quatre adultes a fait une sortie de route ce mercredi près de Feurs, sur la RD 10 à Salt-en-Donzy (Loire). Une enfant de 9 ans et une jeune femme de 19 ans sont blessées graves. Les sept autres occupants du véhicule sont plus légèrement blessés.

Ils faisaient partie d'une colonie de vacances qui logeaient à Feurs, au lycée Le Puits de l'Aune. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore connues. Les pompiers de la Loire ont engagé neuf ambulances, mais aussi deux hélicoptères pour venir en aide aux victimes. Quant à la RD 10, elle a été un temps fermée à la circulation.