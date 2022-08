Deux personnes sont gravement blessés suite à un accident de voiture impliquant six personnes route de Magesq à Léon. Les pompiers sont toujours sur place.

Deux blessés graves dans un accident de voiture impliquant six personnes route de Magesq à Léon

Un accident est déclaré en ce moment ce samedi sur la commune de Léon dans les Landes. Deux voitures se sont percutées route de Magesq aux alentours de 10h30. Six personnes sont à bord des véhicules et deux d'entre elles sont gravement blessés, trois autres sont blessées légèrement. Une vingtaine de pompiers est encore sur place. Plus d'informations à venir.