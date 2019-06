Deux blessés graves dans un incendie à Clichy-sous-Bois

Un incendie s’est déclaré au dixième et dernier étage d’un immeuble d’habitation, ce mardi après-midi à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Deux personnes ont été gravement intoxiquées par les fumées.

Clichy-sous-Bois, France

Deux personnes sont grièvement touchées. Un incendie s’est déclaré vers 15 heures, ce mardi sur le palier du dixième et dernier étage de cet immeuble du 3 allée Pierre et Marie Curie à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Les flammes ont ensuite rapidement gagné la cage d’escalier et la toiture, avant l’intervention des pompiers.

Une victime évacuée en hélicoptère

Une quarantaine d’hommes ont été mobilisés pour évacuer le bâtiment et faire les reconnaissances. Une personne a été secourue. Le bilan fait état de deux blessés graves, principalement pour avoir inhalé des fumées. Une des deux victimes, en arrêt cardio-respiratoire et légèrement brûlée a été emmenée à l’hôpital en hélicoptère selon les pompiers.

Le feu a été éteint vers 16 heures, les résidents ont ensuite pu regagner leur logement. Une enquête est en cours pour déterminer les raisons du sinistre.