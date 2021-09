Deux blessés graves dont un enfant en bas âge dans un incendie à Paris

Dimanche 12 septembre, un incendie s'est déclaré dans un HLM rue Félix Terrier dans le 20ème arrondissement de Paris. Bilan : deux blessés graves dont un enfant en bas âge. On ignore les causes du sinistre. Le feu a pris au rez-de-chaussée avant de gagner la cage d'escalier.

Un enfant en bas âge et un adulte ont été hospitalisés dans un état grave ce dimanche midi 12 septembre suite à un incendie dans le 20ème arrondissement de Paris. Les flammes qui ont gagné la cage d'escalier provenaient d'un appartement situé au rez-de-chaussée d'un HLM en brique. Le sinistre s'est déclaré rue Félix Terrier. Les pompiers ont procédé à trois sauvetages et quatre mises en sécurité. On ignore les causes de cet incendie. Une enquête a été ouverte.