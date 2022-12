Deux blessés graves, dont une fillette de 7 ans, dans un accident de la route à Changé

Ce mardi, à la mi-journée, sur la RD 31, un axe très fréquenté entre Laval et Ernée, deux voitures et un camion se sont violemment percutés à hauteur de la commune de Changé. Aussitôt, d'importants moyens de secours ont été mobilisés sur place pour venir en aide aux victimes.

Les pompiers du SDIS-53 ont dû procéder à la désincarcération de deux personnes, piégées dans leur véhicule : une fillette de 7 ans et un homme de 79 ans. Leur état a nécessité leur transfert en urgence absolue au CHU d'Angers. Une troisième personne, une femme de 40 ans, elle, a été plus légèrement blessée et transportée à l'hôpital de Laval. La route, où s'est produit cet accident, a été fermée à la circulation.