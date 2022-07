Les pompiers sont intervenus mercredi midi pour un feu dans une grange aux Ecuries du Varain, à Labergement-Foigney. Le propriétaire du centre équestre a été grièvement blessé en faisant sortir ses chevaux. Les sapeurs ont circonscrit l'incendie et restent sur place cette nuit.

Deux blessés et une explosion évitée lors d'un incendie aux écuries du Varain, près de Genlis

Le feu s'est déclaré ce mercredi vers midi dans une grange de 500 mètres carrés. 46 sapeurs ont été envoyés sur place, venus des 3 casernes de Dijon mais aussi d'Auxonne et de Genlis. Le feu a été éteint quelques heures plus tard, mais les pompiers vont rester sur place une nuit de plus.

Des bouteilles de gaz sous les flammes

Pourquoi ? Car dans la grange en feu, il y avait de la paille, mais surtout des bouteilles de gaz qui menaçaient d'exploser, tout comme des tracteurs dévastés par les flammes. Le risque d'explosion semblait sous contrôle mercredi en fin d'après-midi, mais la paille continuait de se consumer et chauffait toujours.

Les pompiers veulent éviter toutes explosions

Pour éviter une reprise des flammes, les pompiers aspergent tout cela pour que ça refroidisse. Un agriculteur est arrivé mercredi vers 17h30 pour vider la grange et étaler la paille encore fumante à l'extérieur, seule manière d'éteindre les flammèches.

Le propriétaire des écuries blessé en faisant sortir ses chevaux

Le propriétaire du centre équestre, âgé de 65 ans, a lui reçu de graves brûlures aux bras et aux visages en faisant sortir ses chevaux du hangar. Il a été évacué au CHU de Dijon. Son pronostic vital n'est pas engagé. Sa femme, blessée plus légèrement, a été soignée sur place. Les animaux de l'écurie, quant à eux, ont été éloignés dans un parc un peu plus loin. Ils sont maintenant hors de danger.