Deux blessés graves lors d'un accident de la route sur la D117 entre Nozay et Tréffieux

Un accident de la route s'est produit ce mercredi à Nozay entre une voiture et une fourgonnette vers 14h30 sur la départementale 771 en direction de Tréffieux. Le bilan est de quatre blessés dont deux graves, en l'occurrence les conducteurs des deux véhicules.

Une femme de 63 ans est hospitalisée à Nantes et a dû être transportée par hélicoptère. Le conducteur de la fourgonnette, un homme de 20 ans, est hospitalisé à Châteaubriant après avoir été désincarcéré du véhicule. Deux autres personnes, des hommes de 53 ans et 70 ans, ont été plus légèrement touchés. La circulation a été déviée jusqu'à 17h30.