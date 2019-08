Deux blessés graves lors de la première soirée de la feria de Béziers

Béziers, France

Deux frères ont été grièvement blessés dans la nuit de mercredi à jeudi lors de la première soirée de la féria de Béziers. Une bagarre a éclaté vers 3h du matin. Les deux hommes ont reçu plusieurs coups de couteau.

Le premier, âgé de 30 ans, est entre la vie et la mort et le second, âgé de 22 ans, est très grièvement blessé. L'auteur des coups est en fuite.