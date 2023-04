Deux blessés légers dans un accident sur l'Autoroute A10 en Charente-Maritime : trafic perturbé

Une voiture qui circulait sur l'autoroute A10 ce samedi matin, dans le sens Paris-Bordeaux a été victime d'une sortie de route à hauteur de la commune de Saint-Léger en Charente-Maritime. L'accident a eu lieu vers 9h10. Les deux occupants de la voiture, deux jeunes d'une vingtaine d'années ont été légèrement blessés indique le lieutenant Léa Julien du peloton autoroutier de Saintes. Une dizaine de pompiers du département sont intervenus, et les deux blessés devaient être évacués vers l'hôpital le plus proche. A 10 heures on enregistrait prés de 4 kms de bouchons en amont de l' accident selon la gendarmerie, qui précisait que des analyses toxicologiques étaient en cours pour savoir si le conducteur était alcoolisé ou sous l'emprise de stupéfiants.

