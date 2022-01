Deux blessés légers dans un violent incendie à Senones, dans les Vosges

Deux locataires vosgiens ont été légèrement blessés dans l'incendie de leur appartement, rue Thumann à Senones ce jeudi 27 janvier. Le feu a pris un peu après minuit, au rez-de-chaussée, et s'est rapidement propagé dans cet immeuble de deux étages, rapportent les pompiers. Les deux blessés, intoxiqués par les fumées, ont été transportés vers l'hôpital de Saint-Dié-des-Vosges.

Près de 50 soldats du feu ont été mobilisés, au plus fort de l'intervention. L'incendie a été maîtrisé vers 5h du matin. Le secteur a été coupé à la circulation. A la mi-journée, le Service départemental d'incendie et de secours a indiqué qu'une trentaine d'effectifs était toujours sur les lieux pour effectuer les missions de surveillance et le déblaiement. Trois sinistrés vont devoir être relogés.