La collision entre une voiture et un camion s'est produite ce vendredi après-midi peu avant 15 heures. La route entre Nïmes et Beaucaire est coupée dans les deux sens.

Jonquières-Saint-Vincent, France

Un accident de la circulation entre une voiture et un camion a fait deux blessés très graves et un blessé léger ce vendredi en début d'après-midi, à Jonquières-Saint-Vincent, entre Nîmes et Beaucaire.

La collision d'une très grande violence s'est produite peu avant 15 heures. Les deux occupants de la voiture très grièvement blessés devaient être désincarcérés par les pompîers. Le conducteur du camion est légèrement blessé.

La route départementale 999 entre Nîmes et Beaucaire est coupée dans les deux sens à hauteur de la sortie de Jonquières-Saint-Vincent. Des déviations ont été mises en place par les gendarmes.