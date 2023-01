Deux Bordelaises accusent la SNCF d'avoir "exécuté" leur chat

Près de trois semaines après l'incident, Georgina et Melaïna sont toujours choquées par ce qu'elles ont vécu gare Montparnasse, le 2 janvier dernier. Comme Le Parisien le rapporte, la mère et la fille vont prendre le train pour Bordeaux quand leur chat Neko s'échappe de sa sacoche et file sur l'une des voies de chemins de fer. Pendant 20 minutes, mère et fille tentent d'empêcher le départ du TGV sous lequel s'est réfugié le félin. "Je hurlais, je paniquais, j’interpellais des gens, raconte Melaïna, 15 ans. Puis notre chat a été exécuté."

"Ses membres se sont séparés"

Georgina et Melaïna demandent à descendre sur la voie opposée, inoccupée pour récupérer leur chat. Les agents leur interdisent. "On nous a dit Ce n’est qu’un chat ou encore Lorsque le train va partir, il va s’échapper", poursuit Georgina.

Finalement, le train démarre et Melaïna aperçoit son chat : "Il m’a regardé une dernière fois dans les yeux. Et ensuite, je l’ai perdu de vue, raconte l’adolescente. Ses membres se sont séparés."

La SNCF se justifie

La SNCF reconnaît une "tragique situation", "regrette vivement ce qu’il s’est passé, et se dit concernée par cet événement très triste". Elle rappelle qu'il est extrêmement dangereux de descendre sur les voies "car elles sont électrifiées." L'incident s'est aussi produit un jour de retour de vacances. "Il y avait beaucoup de monde dans la gare. On ne pouvait pas arrêter la circulation aussi facilement."

"Si la loi ne protège pas les animaux dans les transports, cela doit changer", estime aujourd'hui Georgia, qui avait payé un billet pour faire monter Neko dans le train. La mère de famille demande "convocation des contrôleurs présents ce jour-là, qui n’ont rien fait, afin qu’ils soient informés du comportement à tenir dans ce genre de situation".

Sa fille Melaïna réclame elle justice pour son chat : "On a dû payer un billet pour que notre animal monte dans le train. C’est-à-dire qu’il est considéré comme un passager. Donc c’est comme s’ils avaient refusé de sauver la vie d’un passager."