Deux bornes de collecte des déchets du SMD3 brûlées en Dordogne

Les pompiers et les gendarmes sont intervenus vers 1h30 du matin.

Deux conteneurs du SMD3 ont brûlé dans la nuit de lundi à mardi annonce le journal Sud Ouest. "Tout le cadre bois a brûlé et tout l'intérieur est à changer" explique le maire de Saint-Michel-de-Villadeix à France Bleu Périgord. Pour Patrick Guillemet, l'hypothèse d'un incendie volontaire est privilégiée au vu des dégâts constatés sur les conteneurs.

Patrick Guillemet a été prévenu ce mardi matin de l'incendie sur sa commune qui a ravagé deux conteneurs semi-enterrés au lieu-dit les Bordettes à la sortie de la commune sur la départementale 8 en direction de Vergt. Les gendarmes et les pompiers sont intervenus vers 1h30 du matin. La gendarmerie a ouvert une enquête.

Ces conteneurs pour les sacs noirs et pour les sacs jaunes ont été installés il y a environ un an et demi explique le maire. Elles ont été financées par le SDM3 mais aussi par la mairie. Selon lui, il n'y avait jamais de dégradation de ce type jusque-là. Il s'agit des nouvelles bornes du SMD3 de point d'apport volontaire qui fonctionnent avec une carte pour celle des ordures ménagères. Le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne va porter plainte.