Brest, France

Depuis plusieurs mois, on assiste à une vague d'attaques de boucheries par des extrémistes végans, essentiellement dans le Nord de la France. Or, dans la nuit de mardi à mercredi, deux boucheries ont été vandalisées aux Halles Saint Louis à Brest. " Non au massacre des animaux" sur la vitrine de la boucherie d'Andriy Maximov, connu pour ses deux boucheries Meat Couture.

Et " Stop au spécisme" sur la devanture de la boucherie de Ronan Merrien également aux halles.

Stop au spécisme © Radio France - Valérie Le Nigen

Le spécisme est l'idéologie qui postule une hiérarchie entre les espèces, spécialement la supériorité de l'être humain sur les animaux et par extension, ce mot est aussi de plus en plus utilisé pour parler de mauvais traitement sur les animaux. La boucherie Meat Couture sera fermée ce mercredi et peut être jeudi. Celle de Ronan Merrien a ouvert normalement, avec le soutien de clients scandalisés "par ces terroristes". Une plainte doit être déposée dans la journée.

"Ces activistes se trompent de cible"

Pour Andriy Merrien, "ces activistes se trompent de cible. Nous sommes particulièrement respectueux du bien être des animaux, avec des choix d'éleveurs locaux et des vérifications dans l'abattoir de Quimper pour que les animaux soient tués avec le moins de stress possible. _S'ils veulent s'en prendre à quelqu'un, qu'ils commencent par ceux qui abattent des centaines de bêtes sans s'en préoccuper et qui roulent en Porsche_." Le jeune boucher montre alors ses chaussures végans et précise qu'il vend lui même des chewing-gums végans dans son restaurant : "nous, on est tolérant et eux, ils s'en prennent à des artisans qui ont des enfants à nourrir."

L214 condamne ce type d'actes

L'association végan L214 que nous avons contactée, condamne ce type de pratiques, en estimant que "ces dégradations sont contre-productives, qu'il vaut mieux condamner le système et pas des particuliers."