Deux boulangeries du Pays de Fougères concourent pour l'émission "La meilleure Boulangerie de France" sur M6

A gauche, Emmanuel et Catherine Brunet accompagnés (à g.) de leur vendeuse Christelle, à droite : Aurore Oubron et Nicolas Léger, de la boulangerie "Au fil des Fournées"

Devant la boulangerie Brunet dans le centre-ville de Fougères, la file d'attente dépasse l'entrée du magasin. A l'intérieur, Catherine Brunet accueille les clients avec le sourire. Son mari Emmanuel est aux fourneaux : "On a été approchés par la société de production parce que des clients nous ont inscrit à l'émission !"

Une belle reconnaissance pour un boulanger modeste : "Je pense que si on nous a choisi, c'est parce qu'on travaille avec des produits nobles, et parce qu'ici tout est artisanal." admet timidement Emmanuel Brunet, installé à Fougères depuis 2013. A la sortie de la boulangerie, les clients sont unanimes "les produits sont excellents, et l'accueil est toujours souriant", "depuis que je suis à Fougères je ne viens que dans cette boulangerie, je serai le premier à les supporter pour l'émission !" s'entend-on dire.

La boulangerie Brunet fait la promotion de l'émission sur sa devanture © Radio France - François Rauzy

A quelques kilomètres de Fougères, dans le bourg de Maen Roch, Aurore Oubron et Nicolas Léger tiennent la boulangerie "Au fil des Fournées" depuis deux ans. Lui est boulanger, elle pâtissière. Eux aussi ont été inscrits par leurs clients avant de recevoir la visite du Meilleur Ouvrier de France Bruno Cormerais et du médiatique chef cuisinier Norbert Tarayre. Nicolas Léger est fier de faire partie de la sélection : "Quand on se lève à une heure du matin et qu'on finit les journées vers 18 heures ou 19 heures, c'est sûr que c'est une récompense. On sait pourquoi on le fait !"

Malgré la notoriété naissante, Aurore souhaite qu'elle et son compagnon ne changent pas leurs habitudes : "Je tiens vraiment à garder ce côté chaleureux et convivial dans ma boutique.. C'est vrai qu'on est artisans, on risque de manquer certaines fois parce qu'il y aura un afflux de clients peut-être un peu plus conséquent, mais l'équipe reste toute petite, moi je suis toute seule à gérer la pâtisserie et le magasin ! Mais on veut pas tourner à l'usine, changer ce que l'on est, on reste Aurore et Nicolas et on veut pas que ça change !"

La prestation des deux boulangeries du Pays de Fougères sera diffusée ce mercredi à 18h40 sur M6, elles sauront si elles ont été sélectionnées à l'issue de l'émission de ce vendredi 27 septembre !