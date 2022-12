Deux braqueurs dévalisent un distributeur à Chiché et prennent la fuite

Le plan épervier a été déclenché ce mardi 20 décembre dans les Deux-Sèvres. Dans la matinée, deux personnes armées s'en sont pris à un distributeur du Crédit Agricole à Chiché. Elles ont réussi à dérober de l'argent et à prendre la fuite. Les braqueurs étaient toujours activement recherchés ce mardi en milieu d'après-midi.

Deux hommes armés

Selon les informations de France Bleu Poitou, tout s'est passé très vite. Il est à peine 10h place Saint-Martin, lorsqu'un agent de la société Loomis, entreprise spécialisée dans le transport de fonds, intervient pour ouvrir le local de ce distributeur. Un contrôle pour assurer la maintenance incendie est prévu. C'est à ce moment-là que deux hommes armés font irruption en voiture. Ils prennent à partie l'agent de la société Loomis et le frappent à plusieurs reprises. On ignore pour l'instant l'ampleur du préjudice, mais on sait que les deux braqueurs sont repartis avec un "butin".

La place Saint-Martin a été bouclée. Le plan épervier a été déclenché, selon le parquet de Niort pour retrouver ces deux individus. La section de recherches de Poitiers a été dépêchée sur place. Ce mardi après-midi, plusieurs témoins de la scène devaient encore être entendus par les forces de l'ordre.