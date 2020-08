Deux Bretons parmi les victimes de l'attaque au Niger

Huit personnes ont été tuées au Niger ce dimanche 9 août, lors d'une excursion touristique dans le sud-ouest du pays. Deux Nigériens et six Français membres de l'ONG Acted. Parmi ces deux Français, Léo et Antonin étaient originaires de Bretagne.

Six humanitaires Français de l'ONG Acted et deux Nigériens ont été tués lors d'une attaque à main armée ce dimanche 9 août au sud-est du Niger. Parmi les victimes françaises se trouvaient quatre femmes et deux hommes, âgés de 25 à 35 ans, selon les informations du journal Le Parisien. France Bleu Armorique a eu confirmation que ces deux jeunes hommes étaient originaires de Bretagne.

Léo, la plus jeune des victimes, avait 25 ans. Il était volontaire international pour Acted et basé à Niamey, comme l'a expliqué le cofondateur de l'association Frédéric Roussel lors d'une conférence de presse ce lundi 10 août. Fraîchement diplômé de la Rennes School of Business, avant de rejoindre le Niger, Léo avait passé quatre mois à Paris au siège de l'ONG entre septembre et décembre 2019.

Originaire de Rennes, Antonin a lui aussi réalisé une grande partie de ses études dans la capitale bretonne, à Rennes 1 et au lycée Victor et Hélène Basch où il s'est préparé au concours d'entrée à l’école normale supérieure de Cachan. Ecole qu'il a finalement rejoint en 2015. Avant d'arriver au Niger il aurait effectué une autre mission au Mali en tant que responsable financier.

L'avocat de Acted, Joseph Breham a annoncé ce lundi 10 août que l'ONG allait déposer plainte après l'attaque contre ses employés.