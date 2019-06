Deux bus scolaires se percutent à Objat, une conductrice décédée, 9 enfants légèrement blessés

Un accident est survenu en fin d'après-midi à l'entrée d'Objat en Corrèze. Deux bus scolaires sont entrés en collision. Une conductrice est décédée. Quelques enfants ont été lègèrement blessés et conduits à l'hôpital de Brive

Objat, France

L'accident a eu lieu vers 18h sur la départementale 901 au lieu-dit Le Burg d'Allassac. Un bus scolaire de la société CFTA, ramenant des collégiens brivistes, s'est déporté de sa voie de circulation pour une raison encore inconnue. Il est allé percuté un mini-bus scolaire, également de la société CFTA, qui lui circulait à vide et rentrait à son dépôt. La conductrice de ce dernier a été gravement blessée dans le choc. Malgré les efforts des pompiers et du SMUR, elle n'a pu être ranimée et est donc décédée. Il s'agit d'une habitante de Varetz de 48 ans.

Dans l'autre bus se trouvaient 14 enfants. 9 ont été légèrement blessés ou choqués. Ils souffrent essentiellement de contusions et de plaies bénignes qui nécessiteront quelques points de sutures. Certains sont en outre très choqués. Ils ont tous été transportés au centre hospitalier de Brive pour être soignés avant de rentrer chez eux. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.