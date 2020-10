Deux cabanons des Jardins familiaux de Pau entièrement brûlés dans la nuit, un pompier blessé

Un pompier a été blessé pendant l'intervention et transporté à l'hôpital de Pau. C'est la deuxième fois en un an et demi que ces mêmes cabanons brûlent. La présidente de l'association des Jardins familiaux "ne sait plus quoi faire".