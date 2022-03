Deux caennais viennent en aide aux réfugiés ukrainiens

Deux caennais, Tiphaine et Mickaël vont avaler 1700 km en 20 heures. Les deux amis sont partis ce lundi de Colombelles, près de Caen pour un périple jusqu'à Medyka en Pologne, à la frontière ukrainienne. Un voyage pour livrer du matériel médical et revenir avec vingt-cinq réfugiés.

Tiphaine et Mickaël refusent de rester les bras croisés devant les images quotidiennes de ces milliers d'ukrainiens fuyant leur pays sous le feu des troupes russes depuis plus de trois semaines. Les deux amis qui travaillent dans la sécurité ont organisé une collecte de dons qu'ils partent livrer ce lundi à Medyka, en Pologne, à la frontière ukrainienne.

Les deux calvadosiens qui travaillent dans la sécurité ont monté leur expédition humanitaire en une semaine © Radio France - Elodie Touchais

Les calvadosiens partent chercher 25 réfugiés ukrainiens

Cette expédition humanitaire s'est décidée du jour au lendemain. Tiphaine a eu le déclic en accueillant chez lui à Colombelles, Irina et Zoryana sa fille de 6 ans originaires de Kiev, la capitale ukrainienne. " On s'est rendu compte des souffrances vécues, des difficultés aussi pour les rapatrier". Jusque là, Mickaël lui a suivi la guerre en Ukraine devant son poste de télévision mais quand son collègue lui propose de faire parti du voyage, il accepte sans hésiter : "on s'est dit que si ça arrivait en France, on aimerait qu'un autre pays nous vienne en aide".

A Medyka, en Pologne à la frontière avec l'Ukraine, vingt-cinq réfugiés, essentiellement des mères et leurs enfants attendent les deux hommes chargés de les ramener en France, de les déposer à Lille, sur la route du retour.

Du matériel médical et des aliments pour chien et chats distribués sur place

Le fourgon est plein à craquer de dons, matériel médical et de nourriture pour chiens et chats © Radio France - Elodie Touchais

Mais pas question de partir à vide pour la ville de Medyka où arrivent chaque jour des milliers d'ukrainiens fuyant l'invasion russe. Une fois la décision de partir prise, Mickaël et Tiphaine lancent un appel aux dons sur l'agglomération caennaise.

En une semaine, ils reçoivent des denrées alimentaires, du matériel médical pour les hôpitaux et associations présentes sur place. La SPA de Verson, près de Caen leur remet aussi des croquettes et des cages pour les chiens et chats "parce qu'il ne fait pas oublier que les ukrainiens ont aussi des animaux et qu'ils ne les abandonnent pas".

Solidarité et efficacité : l'ensemble des dons a été récolté en une semaine ! © Radio France - Elodie Touchais

Un second voyage déjà envisagé

Les deux caennais ont posé quatre jours de congés pour assurer ce premier voyage. Partis ce lundi de Colombelles dans l'agglomération de Caen, Mickaël et Tiphaine rejoignent quatre autres camions à Arras dans le Pas-de-Calais avant de rouler ensemble vers la Pologne. Un périple de 1700 kilomètres qu'ils comptent boucler d'ici mardi midi. Les calvadosiens resteront a peine cinq heures sur place avant de faire le chemin inverse avec cette fois-ci, à bord de leur fourgon, vingt-cinq réfugiés qu'ils déposeront à Lille.

Les normands ont déjà l'intention de renouveler cette expédition le 10 avril prochain. Cette fois ce sera pour ramener des réfugiés ukrainiens en Normandie.

Pour soutenir Tiphaine et Mickaël dans l'organisation de ces convois humanitaires, une cagnotte a été mise en ligne ici