Deux cagnottes lancées après la mort d'un père de famille dans un incendie à La Crau

La solidarité s'organise après l'incendie dramatique d'une salle de danse et d'une habitation à La Crau, dans le Var, mardi 30 novembre. Deux cagnottes en ligne sont ouvertes pour payer les obsèques du père de famille mort dans les flammes et soutenir sa compagne et ses enfants.