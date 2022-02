Deux calvadosiennes briguent la couronne de Miss Belle en Forme Normandie

La Miss Belle en Forme Normandie sera élue ce samedi 5 février dans l'Orne, à Lonray près d'Alençon. Sept candidates se disputent le titre. Parmi elles, Gwendoline et Leyla : deux jeunes femmes originaires du Calvados.

Deux jeunes femmes originaires d'Hérouville ST Clair et de Condé-sur-Noireau brigueront ce samedi 5 février la couronne de Miss Belle en Forme Normandie. Un concours de beauté organisé dans l'Orne, près d'Alençon qui est loin d'imposer les critères de Miss France. Pour y participer, un seul impératif : faire au moins une taille 42.

Un rêve d'enfant pour Leyla

A tout juste 18 ans Leyla a des étoiles dans les yeux quand elle évoque le concours. C'est son rêve de petite fille qui se réalise confie la future prothésiste ongulaire : "j'ai toujours voulu faire partie du monde la beauté mais quand on est ronde, on ne fait pas toujours ce qu'on veut".

Ce concours a permis à Leyla de se réconcilier avec elle-même et de se trouver enfin belle - Miss Belle en Forme

Ses formes, ses rondeurs, la jeune fille en a souffert . "Avant je me détestais. Tout le monde me disait, tu es grosse, tu es moche parce quand tu es grosse tu es forcément moche". A l'adolescence, Leyla va alors tout faire pour changer, pour "maigrir à tout prix". Le début du cercle vicieux : "j'essayais tout, les régimes, me faire vomir après le repas". Mais "au final, ce n'est pas moi".

On a pu me dire tu n'es pas belle, tu es grosse, espèce de grosse vache _Gwendoline

Il a fallu du temps pour que Gwendoline se lance dans ce concours de Belle en Forme. Encouragée par son conjoint et "pour ma fille de 2 ans", elle saute le pas. A 23 ans, cette jeune femme originaire de Condé-sur-Noireau a décidé de relever le défi pour se réconcilier avec elle-même et pour lutter aussi contre la grossophobie dont elle a longtemps été victime.

Des insultes, des injures qui ont brisé sa confiance en elle. "Je mesure 1m65 et je suis montée à 120 kilos" confie la jeune maman qui reconnait avoir du mal à s'accepter.

Pour Gwendoline originaire de Condé-sur-Noireau, ce concours de beauté est "un sacré challenge" - Miss Belle en Forme

Un concours pour changer le regard sur soi

En participant à ce concours, les deux jeunes femmes se sont réconciliées avec elles-mêmes. L'exercice des photographies n'a pas été simple explique Gwendoline mais "se faire belle pour les photos, cela aide beaucoup". Un travail sur soi fait aussi par Leyla qui a profité du contact des autres candidates : "toutes ces femmes sont comme moi et elles se trouvent absolument magnifiques, pourquoi pas moi ?"

Même si je n'ai pas la couronne, j'ai déjà gagné _ Leyla

Fière du parcours accompli, de qui elles sont, les deux candidates du Calvados vont monter sur scène ce samedi. Elles vont défiler et réaliser une chorégraphie. Il y a forcément du stress pour Gwendoline qui avoue "toujours redouter un peu le regard des autres".

Mais elle et Leyla sont unanimes : peu importe qu'elles remportent ou non la couronne et l'écharpe de Miss Belle en Forme, le concours est déjà gagné". Toutes les deux se trouvent enfin belles.

Et aujourd'hui, pour Leyla, le regard des autres n'a plus d'importance : "Je suis ronde, je suis ronde. Ca plait, ça plait. Ca plait pas, ça plait pas. Tant pis. Les gens qui ne sont pas contents, ils ne me regardent pas !"